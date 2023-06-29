Сотрудник администрации Знаменского района получил замечание за некорректные высказывания в соцсети

В прокуратуру Знаменского района поступило обращение местного жителя о несоблюдении служащим администрации Знаменского района законодательства о муниципальной службе, выразившемся в некорректном общении, написании негативных комментариев в социальной сети.

По данному факту комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов администрации района проведена проверка, которой установлено, что служащим допущены нарушения законодательства. По результатам проверки должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Исходя из требований федерального законодательства муниципальный служащий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и нормативные акты.

Требования к служебному поведению муниципального служащего отражены в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации», кодексе этики служебного поведения.

Данные нормы требуют от муниципального служащего проявлять корректность в обращении с гражданами, недопущение конфликтных ситуаций. При этом служащий не вправе отвечать оскорблениями или встречными обвинениями, иными проявлениями некорректного поведения.

- В этой связи прокуратурой района главе администрации района объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона муниципальными служащими, - сообщает прокуратура Тамбовской области.