В Тамбове будут судить иностранного студента, совершившего смертельное ДТП

Машина была сильно повреждена, находящиеся внутри люди получили серьезные травмы Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбове закончено расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности гибель человека. Молодого человека обвиняют в аварии, унесшей жизнь 21-летней девушки.

25-летний иностранный студент находился за рулем автомобиля «Лада Гранта». На 211-ом километре дороги «Воронеж-Тамбов» в Тамбовском районе он обгонял идущий впереди автомобиль и выехал на полосу встречного движения. Молодой человек не справился с управлением, машину вынесло на обочину противоположной полосы, где она ударилась о столб освещения.

- Водитель и его пассажир – 21-летняя девушка, также иностранка, - получили множественные переломы и травмы. Врачи скорой медицинской помощи, вызванные на место аварии, доставили пострадавших в лечебное учреждение, где оба пострадавших были госпитализированы. Девушка отправлена в реанимацию в состоянии комы, где спустя несколько дней, не приходя в сознание, скончалась. Молодой человек, управлявший автомобилем, после получения необходимой медицинской помощи был выписан, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Тамбовского района. После оно поступит в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.