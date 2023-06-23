В Инжавинском районе плохо освещены сельские дороги

Прокуратура Инжавинского района провела проверку по обращению депутата Тамбовской областной Думы о ненадлежащем уличном освещении дорог в деревнях Заречная и Гурьевка. При этом были выявлены нарушения федерального законодательства на улице Заречная в деревне Заречная и на улице Горная в деревне Гурьевка. Прокуратура внесла представление главе сельсовета, но нарушения были устранены лишь частично.

- Прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности на муниципалитет организовать уличное освещение на всем протяжении улиц в срок до 01.09.2023. Решением районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного решения, - рассказали в ведомстве.