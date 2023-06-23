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НовостиПроисшествия23 июня 2023 11:21

У двух жителей Тамбовской области изъяли наркотики

Мужчины хранили при себе героин и N-метилэфедрон
Марина МАКОВЛЕВА
В свертках обнаружили наркотические вещества

В свертках обнаружили наркотические вещества

Фото: УМВД по Тамбовской области

На улице Базарной в Тамбове в одном из подъездов дома оперативники был задержали 42-летнего мужчину. У него изъяли сверток с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находился героин массой 0,66 грамма.

- Второй факт был зарегистрирован на улице Моршанский Тракт города Кирсанова. Оперативниками был задержан неработающий мужчина 1974 года рождения, у которого было также обнаружено наркотическое средство. Исследование показало, что изъятый наркотик является «N-метилэфедроном» массой 1 грамм, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Проводится проверка, решается вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности.