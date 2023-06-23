У двух жителей Тамбовской области изъяли наркотики

В свертках обнаружили наркотические вещества Фото: УМВД по Тамбовской области

На улице Базарной в Тамбове в одном из подъездов дома оперативники был задержали 42-летнего мужчину. У него изъяли сверток с веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертке находился героин массой 0,66 грамма.

- Второй факт был зарегистрирован на улице Моршанский Тракт города Кирсанова. Оперативниками был задержан неработающий мужчина 1974 года рождения, у которого было также обнаружено наркотическое средство. Исследование показало, что изъятый наркотик является «N-метилэфедроном» массой 1 грамм, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Проводится проверка, решается вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности.