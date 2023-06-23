Из-за ремонта газопровода в Мичуринске отключат горячую воду

Список котельных

Из-за работ, которые запланировали в Моршанском линейном производственном управлении магистральных газопроводов по устранению дефектов, выявленных на газопроводе-отводе, АО «Газпром газораспределение Тамбов» информирует о временном прекращении поставки газа в котельные, расположенные на территории Мичуринска, с 8:00 10 июля до 17:00 18 июля. В это период жителям города – потребителям ряда котельных приостановят подачу горячей воды.

- Холодное водоснабжение и газ для приготовления пищи в жилые дома подаваться будут, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска.

Пресс-служба администрации Мичуринска