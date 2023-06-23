Жители Мичуринска смогут поклониться копии Небоявленного Животворящего Креста Господня

Святыня покинет Мичуринск 25 июня

23 июня в 16:00 в Троицкий мужской монастырь Мичуринска будет доставлена копия Небоявленного Животворящего Креста Господня. Святыню привезут участники автомобильного молитвенного шествия «Святая Русь». Он пробудет в наукограде до 25 июня.

- Животворящий Крест Господень — одна из величайших чудотворных реликвий православной России. Он нашел свою обитель в Храме во имя святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, недалеко от города Переславль-Залесский, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска