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НовостиОбщество23 июня 2023 10:40

Жители Мичуринска смогут поклониться копии Небоявленного Животворящего Креста Господня

Святыня прибудет в Троицкий мужской монастырь
Марина МАКОВЛЕВА
Святыня покинет Мичуринск 25 июня

Святыня покинет Мичуринск 25 июня

23 июня в 16:00 в Троицкий мужской монастырь Мичуринска будет доставлена копия Небоявленного Животворящего Креста Господня. Святыню привезут участники автомобильного молитвенного шествия «Святая Русь». Он пробудет в наукограде до 25 июня.

- Животворящий Крест Господень — одна из величайших чудотворных реликвий православной России. Он нашел свою обитель в Храме во имя святителя Иоанна Златоуста в селе Годеново, недалеко от города Переславль-Залесский, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска