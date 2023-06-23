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НовостиПроисшествия23 июня 2023 10:00

Тамбовчанин попытался "хакнуть систему" и похитил у банка 5 тысяч рублей

Мужчина получил 2 года лишения свободы
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин решил обмануть банк и подзаработать на этом. Безработный мужчина пришел в отделение, подошел к банкомату, поместил в считыватель карт чужую банковскую карту и выбрал действие «внесение наличных». Только купюры в купюроприемник хитрец не положил. Из-за этого в банкомате произошел сбой.

Тогда клиент подал претензию через удаленные каналы обслуживания банка о пополнении счета банковской карты на сумму 5000 рублей. Автоматизированная система банка зачислила на счет мужчины указанную сумму. Разумеется, обман скоро вскрылся и обманщик отправился под суд.

Как отметили в Октябрьском районном суде Тамбова, мужчина получил 2 года лишения свободы.