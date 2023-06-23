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НовостиПроисшествия23 июня 2023 9:22

В Тамбове осудили девушку, подделавшую документы для поступления в университет

Жительницу Москвы незаконно зачислили на 5 курс вуза
Марина МАКОВЛЕВА

Жительница Москвы купила в Тамбове у неустановленного лица поддельную справку о том, что она является студенткой университета, и выписку из приказа о ее отчислении в связи с переводом. Благодаря этому ее зачислили на 5 курс вуза.

Как рассказали в Октябрьском районном суде города Тамбова, девушка подала поддельные документы в приемную комиссию университета, после чего была незаконно зачислена на 5 курс очной формы обучения. При рассмотрении дела в суде подсудимая полностью признала вину, дело было рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил девушку к 4 месяцам ограничения свободы.