Тамбовская прокуратура добилась освобождения двух подростоков, которых на месяц поместили в Центр для правонарушителей

По представлениям прокурора Мучкапского района Тамбовским в областном суде рассмотрели административные дела о помещении двух несовершеннолетних правонарушителей в ЦВСНП.

Из материалов дел следует, что несовершеннолетние совершили общественно опасные деяния до достижения ими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, в связи с чем, были направлены в специальное профилактическое учреждение в целях предупреждения совершения ими повторных правонарушений на срок 30 суток.

Прокуратура района не согласилась с судебными актами в части назначенного максимального срока, посчитав его несоразмерным обстоятельствам и тяжести деяний, а равно индивидуальным и материально-бытовым потребностям несовершеннолетних, состоянию их здоровья.

Судом первой инстанции не было учтено, что решение об ограничении личной свободы ребенка может приниматься только при условии отсутствия результатов иных мер профилактического воздействия и должно быть минимально возможным.

- С учетом представленных прокурором доводов в обоснование чрезмерной длительности установленного судом срока, акты прокурорского реагирования удовлетворены. Тамбовским областным судом 22 июня приняты решения о его сокращении и освобождении несовершеннолетних в зале суда, - сообщает прокуратура Тамбовской области.