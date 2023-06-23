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НовостиПроисшествия23 июня 2023 8:59

10-летняя тамбовчанка на самокате оказалась в больнице после наезда машины

Иномарка сбила девочку на ул. Мичуринской
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Ребенка госпитализировали

Ребенка госпитализировали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием юного водителя самоката произошла 22 июня в 20 часов 25 минут при выезде из дворовой территории дома №213 «Д» по улице Мичуринской города Тамбова. 37-летний мужчина за рулем«VOLKSWAGEN POLO» сбил 10-летнюю девочку, которая на самокате без электромотора выехала из-за стоящего автомобиля.

- В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила травмы и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.