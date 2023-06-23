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НовостиПроисшествия23 июня 2023 11:37

В Тамбовской области при столкновении двух авто получил травмы 65-летний мужчина

При повороте водитель неправильно расположил машину на дороге
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Участниками ДТП стали две иномарки

Участниками ДТП стали две иномарки

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, с участием двух иномарок произошло 22 июня в 17 часов 25 минут на 20 километре автодороги «КАСПИЙ-ХОБОТОВО-ТЕРНОВОЕ-МИЧУРИНСК», проходящей по территории Мичуринского района. 65-летний водитель «KIA RIO», поворачивая налево, нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и столкнулся с «HYUNDAI SOLARIS» под управлением 60-летнего мужчины.

- В результате дорожно-распорного происшествия водитель автомобиля «KIA RIO» получил травмы, на месте аварии его осмотрели медики бригады скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.