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НовостиПроисшествия23 июня 2023 10:24

В Тамбове под колеса иномарки попал 8-летний велосипедист

Мальчика на месте осмотрел фельдшер скорой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Госпитализация мальчику не потребовалась

Госпитализация мальчику не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 22 июня в 16 часов 43 минуты в районе дома №23 по улице Ново-Лагерная города Тамбова. 31-летний мужчина за рулем «КИА YD (CERATO FORTE)» на нерегулируемом перекрёстке поворачивал налево и сбил 8-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть улицы Покровская.

- В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы, мальчика на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.