В торговом павильоне Тамбова нашли почти 12 тысяч пачек контрафактных сигарет

На ул. Коммунальной областного центра полицейские обнаружили табачную продукцию с признаками контрафакта. 38-летняя тамбовчанка в торговом павильоне реализовывала сигареты, не имея документов на продукцию.

Из торгового павильона изъяли 11844 тысячи пачек сигарет с признаками контрафакта. Дознаватель назначил проведение ряда экспертиз по проверке качества изъятой продукции, ущерба, причиненного правообладателям, изучается изъятая документация.

- В отношении женщины проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст.171 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.