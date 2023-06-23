В Тамбове инвалид больше года добивался нужного средства реабилитации

Прокуратура Ленинского района г. Тамбова провела проверку по обращению о нарушении прав инвалида I группы. Установлено, что в соответствии с индивидуальной программой реабилитации женщине из-за нарушений функций опорно-двигательного аппарата необходимо техническое средство реабилитации для перемещения.

Вопреки требованиям закона уполномоченный орган более года не обеспечивал инвалида положенным техническим средством реабилитации, что послужило основанием для внесения прокуратурой представления.

- После вмешательства надзорного ведомства женщина обеспечена электронным сертификатом, позволяющим приобрести ей техническое средство реабилитации с учетом индивидуальных особенностей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.