В Никифоровском районе будут судить 22-летнего мошенника

В прокуратуре Никифоровского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего тамбовчанина. Мужчину обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Молодой человек уже был ранее судим за мошеннические действия, его приговорили к исправительным работам. Но он вновь взялся за старое и совместно с неустановленным лицом обманул 81-летнюю пенсионерку из Дмитриевки. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил о якобы совершенном по вине ее племянницы ДТП.

- Затем обвиняемый приехал домой к пожилой женщине, где, представляясь водителем от правоохранительных органов, обманным путем получил от нее денежные средства в размере 100 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - рассказали в прокуратуре Никифоровского района.

Сейчас обвиняемый содержится под стражей, уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.