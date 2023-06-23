Тамбовчанин попытался пронести к судебному приставу ножи

Тамбовчанин хотел прийти на прием к судебному приставу с двумя ножами. С какой целью мужчина взял с собой холодное оружие, остается только догадываться.

- В городские отделения судебных приставов на прием пришел житель города Тамбова, являющийся стороной исполнительного производства. При осуществлении пропускного режима и осмотра посетителей дежурный пристав отделения специального назначения УФССП России по Тамбовской области обнаружил, что при себе у гражданина имеется два ножа. Сотрудник ведомства не пропустил мужчину с запрещенными предметами, в полной мере обеспечив безопасность судебных приставов и посетителей, - сообщают в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.