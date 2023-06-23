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НовостиОбщество23 июня 2023 7:00

В Тамбове на Свободной оборудуют более 30 парковочных мест

Рабочие укладывают основание для будущей стоянки
Марина МАКОВЛЕВА
Проблема парковки в городе всегда актуальна

Проблема парковки в городе всегда актуальна

В Тамбове на улице Свободной одновременно с ремонтом дороги ведется строительство дополнительных парковочных карманов. Сейчас укладывается основания для будущей стоянки. Всего в районе дома №4 появится около 30 парковочных мест.

Как рассказали в администрации города Тамбова, сейчас на Свободной завершается монтаж нового бортового камня на проезжей части. Каждый желающий может посмотреть на ход работ в реальном времени. На нескольких точках объекта за счет подрядной организации установлены камеры видеонаблюдения.