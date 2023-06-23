В Тамбове на Свободной оборудуют более 30 парковочных мест

Проблема парковки в городе всегда актуальна

В Тамбове на улице Свободной одновременно с ремонтом дороги ведется строительство дополнительных парковочных карманов. Сейчас укладывается основания для будущей стоянки. Всего в районе дома №4 появится около 30 парковочных мест.

Как рассказали в администрации города Тамбова, сейчас на Свободной завершается монтаж нового бортового камня на проезжей части. Каждый желающий может посмотреть на ход работ в реальном времени. На нескольких точках объекта за счет подрядной организации установлены камеры видеонаблюдения.