В Тамбове на перекрестке Мичуринская/Пролетарская запретили левый поворот

Водителей призывают к внимательности Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове на перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская изменили организацию дорожного движения. Изменения вносят из-за высокой аварийности на перекрестке и для увеличения пропускной способности.

Так, с 21 июня 2023 года введены следующие изменения:

- запрещается поворот налево на улицу Пролетарскую в сторону Комсомольской площади при движении по улице Мичуринская

- выделена дополнительная полоса для поворота на лево при подъезде к перекрестку по улице Пролетарская

- Участников дорожного движения при проезде перекрестка улиц Мичуринская и Пролетарская просим быть особенно внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками, - обращаются к водителям в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.