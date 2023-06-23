Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июня 2023 6:23

В Тамбове на перекрестке Мичуринская/Пролетарская запретили левый поворот

Изменения внесли из-за высокой аварийности на этом участке
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водителей призывают к внимательности

Водителей призывают к внимательности

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбове на перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская изменили организацию дорожного движения. Изменения вносят из-за высокой аварийности на перекрестке и для увеличения пропускной способности.

Так, с 21 июня 2023 года введены следующие изменения:

- запрещается поворот налево на улицу Пролетарскую в сторону Комсомольской площади при движении по улице Мичуринская

- выделена дополнительная полоса для поворота на лево при подъезде к перекрестку по улице Пролетарская

- Участников дорожного движения при проезде перекрестка улиц Мичуринская и Пролетарская просим быть особенно внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками, - обращаются к водителям в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.