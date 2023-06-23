В Тамбове на перекрестке Мичуринская/Пролетарская запретили левый поворот

Водителей призывают к внимательности
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
В Тамбове на перекрестке улиц Мичуринская и Пролетарская изменили организацию дорожного движения. Изменения вносят из-за высокой аварийности на перекрестке и для увеличения пропускной способности.
Так, с 21 июня 2023 года введены следующие изменения:
- запрещается поворот налево на улицу Пролетарскую в сторону Комсомольской площади при движении по улице Мичуринская
- выделена дополнительная полоса для поворота на лево при подъезде к перекрестку по улице Пролетарская
- Участников дорожного движения при проезде перекрестка улиц Мичуринская и Пролетарская просим быть особенно внимательными и руководствоваться установленными дорожными знаками, - обращаются к водителям в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.