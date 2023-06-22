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НовостиОбщество22 июня 2023 15:21

Жители Пичаевского района пожаловались на неудобства при оплате холодной воды

После вмешательства прокуратуры сельчанам предложили дополнительные варианты рассчета
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Пичаевского района провела проверку по обращению жителя деревни Васильево. Объектом ее интереса стала деятельность муниципального предприятия, принимающего платежи за холодную воду.

- Оплата коммунальной услуги осуществляется потребителями с 2021 года безналичным способом через кредитные организации и операторы почтовой связи. При этом у жителей деревни возможность оплаты в бухгалтерии МУП «Пичаево» не организована. Кроме того, местные жители не проинформированы предприятием о способе реализации своего права произвести оплату потребленного коммунального ресурса в наличной форме, - отметили в прокуратуре Пичаевского района.

В МУП «Пичаево» было внесено представление. В результате предприятие организовало оплату коммунальной услуги непосредственно в бухгалтерии и через контролера в деревне.