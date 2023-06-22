Житель Мичуринска до смерти избил пьяного гостя и выгнал его на улицу

Доказательства, собранные Мичуринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области, суд признал достаточными для вынесения приговора 41-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- 27 января 2023 года в квартире дома по улице Полтавской города Мичуринска обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что причиной его смерти стала сочетанная травма тела, множественные переломы ребер и разрывы внутренних органов, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Следствием и судом установлено, что накануне фигурант выпивал в квартире со своим знакомым. Когда хозяин попытался выставить за дверь нетрезвого гостя, тот наотрез отказался уходить. Возник конфликт, злоумышленник избил и выгнал за дверь своего знакомого, а сам лег спать.

Проснувшись, мужчина обнаружил, что гость лежит недалеко от квартиры. Работники скорой помощи констатировали смерть потерпевшего.

Фигуранту теперь предстоит отправиться на 7 лет 6 месяцев в колонию строгого режима.