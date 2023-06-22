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НовостиОбщество22 июня 2023 14:50

В Рассказовском районе дороги отремонтируют по требованию прокуратуры

На двух участках обнаружены выбоины более метра длиной
Марина МАКОВЛЕВА
Дорожное покрытие подверглось серьезным разрушениям

Дорожное покрытие подверглось серьезным разрушениям

Рассказовская межрайонная прокуратура выявила нарушения в состоянии двух дорог регионального значения.

По информации ведомства, дорога Рассказово – Пичер, протяженностью 11,2 км и участок дороги «Тамбов-Пенза»-Рассказово-Уварово-Мучкапский-Коптево-Усть-Кензарь покрыты выбоинами, некоторые из которых имеют длину более метра.

Прокуратура направила в суд исковые заявления, требуя привести дорожное полотно в порядок. В результате муниципалитет заключил договоры на ремонт дорог.

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры