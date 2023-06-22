В Рассказовском районе дороги отремонтируют по требованию прокуратуры

Дорожное покрытие подверглось серьезным разрушениям

Рассказовская межрайонная прокуратура выявила нарушения в состоянии двух дорог регионального значения.

По информации ведомства, дорога Рассказово – Пичер, протяженностью 11,2 км и участок дороги «Тамбов-Пенза»-Рассказово-Уварово-Мучкапский-Коптево-Усть-Кензарь покрыты выбоинами, некоторые из которых имеют длину более метра.

Прокуратура направила в суд исковые заявления, требуя привести дорожное полотно в порядок. В результате муниципалитет заключил договоры на ремонт дорог.

Фото Рассказовской межрайонной прокуратуры