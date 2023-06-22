Тамбовчанин лишился 100 тысяч рублей, поддавшись на уговоры мошенника

В полицию поселка Дмитриевка обратился 74-летний местный житель. Мужчина попался на уловку мошенника.

- К нему в дом пришел неизвестный мужчина, с предложением купить постельное белье, тем самым помочь финансово, чтобы уехать в другой город. Доверчивый пенсионер все же решил приобрести 3 подушки, 2 одеяла и 2 простыни, отдав злоумышленнику 35 тысяч рублей. Мошенник, увидев в руках пенсионера крупную пачку денег, обманным путем, под предлогом помощи на покупку билета, выманил у пенсионера еще 65 тысяч рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейские разыскивают подозреваемого. Его приметы: 35-40 лет, рост 175-180 см, волосы черного цвета, стрижка короткая. Злоумышленник одет в майку белого цвета, спортивные брюки и черные кроссовки.