Прокуратура через суд обязала управляющую компанию отремонтировать крышу многоэтажки

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по обращению жительницы многоэтажки по ул. Сергеева-Ценского. Как выяснилось, управляющая компания долго не выполняла работы по содержанию общедомового имущества - не ремонтировала протекающую кровлю и ступени в подъездах, не красила стены.

- Несмотря на привлечение виновных должностных лиц управляющей организации к дисциплинарной и административной ответственности, выявленные нарушения устранены не были, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на управляющую компанию выполнить работы по содержанию общедомового имущества, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.