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НовостиОбщество22 июня 2023 14:10

Прокуратура через суд обязала управляющую компанию отремонтировать крышу многоэтажки

Починкой общедомового имущества долго никто не занимался
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова провела проверку по обращению жительницы многоэтажки по ул. Сергеева-Ценского. Как выяснилось, управляющая компания долго не выполняла работы по содержанию общедомового имущества - не ремонтировала протекающую кровлю и ступени в подъездах, не красила стены.

- Несмотря на привлечение виновных должностных лиц управляющей организации к дисциплинарной и административной ответственности, выявленные нарушения устранены не были, в связи с чем прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на управляющую компанию выполнить работы по содержанию общедомового имущества, - рассказали в прокуратуре Ленинского района.

Суд удовлетворил требования в полном объеме.