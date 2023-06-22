Тамбовчанин отсудил ущерб у виновника ДТП

В Тамбовском районном суде взыскали компенсацию за ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. По делу установили, что 14 ноября прошлого года на регулируемом перекрестке ул. Карла Маркса и Пушкарская г. Тамбова произошла авария с участием автомобилей LADA GRANTA и CHEVROLET KLAN.

Согласно постановлению по делу об административном правонарушении, виновником ДТП являлся водитель автомобиля CHEVROLET KLAN. Страховой полис на момент ДТП у него отсутствовал, машина не была застрахована. В результате ДТП автомобилю LADA GRANTA причинены технические повреждения. Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта транспортного средства составила 217 000 рублей. Водитель пострадавшего в аварии автомобиля был вынужден обратиться в суд.

- Суд, изучив все материалы дела, в том числе экспертное заключение о стоимости восстановительного ремонта автомобиля, которое ответчиком оспорено не было, требования истца удовлетворил в полном объеме и взыскал в его пользу с виновника ДТП сумму материального ущерба в размере 217 000 руб., расходы по оплате экспертизы в размере 8 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 15 000 руб. и расходы по оплате государственной пошлины, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Решение не вступило в законную силу.