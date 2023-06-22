Тамбовчанина судили за избиение сожительницы

В Инжавинском районном суде вынесли обвинительный приговор жителю поселка, который нанес побои своей сожительнице. Установлено, что в марте этого года ранее судимый мужчина, во время распития спиртного со своей сожительницей после ссоры нанес ей множество ударов кулаками и ногами по разным частям тела. В апреле у мужчины вновь произошла ссора с гражданской женой и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова сильно ее избил.

В суде мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 116.1 УК РФ – нанесение побоев, причинивших физическую боль. В процессе обидчик женщины вину признал в полном объеме, а потерпевшая пояснила, что каких-либо претензий к нему не имеет.

- Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Приговор суда в законную силу не вступил.