Деятельность Общественных советов региональных ФСИН обсудили на всероссийском уровне

Общественные советы действуют в каждом регионе

В Федеральной службе исполнения наказаний состоялось всероссийское совещание с общественными советами при территориальных органах ведомства. Тамбовский регион представили врио начальника УФСИН Сергей Болтнев и председатель Общественного совета при УФСИН Андрей Власов.

Главная цель встречи – обмен опытом в реализации социально значимых программ по поддержке, как семей сотрудников ведомства, так и подозреваемых, обвиняемых, осужденных. Общественные советы при территориальных органах ФСИН России играют значимую роль в этой работе, поскольку объединяют активных людей из различных областей деятельности. Участники всероссийского совещания поделились с коллегами лучшими практиками работы и интересными проектами, которые реализуются в регионах.

- Так, члены Общественного совета при УФСИН России по Тамбовской области оказывают содействие по наставнической и шефской работе с молодыми сотрудниками, проводят прием осужденных, подозреваемых, обвиняемых по личным вопросам, организуют выездные консультации по гражданско-правовым вопросам осужденных, участвуют в оказании адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла в решении социально-бытовых проблем, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области