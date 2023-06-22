В Тамбове проведут занятия по йоге

Занятие проведут бесплатно Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

24 июня в 10 часов в центральном парке культуры и отдыха Тамбова (напротив здания Почты России) пройдет занятие по йоге, которое проведет опытный инструктор. На него приглашаются все желающие.

Йога пользуется популярностью в фитнес-центрах Тамбова и области. Традиционно в один из последних выходных дней июня открытые занятия йогой проводятся в центральном парке культуры и отдыха областного центра.

- Организаторы посвящают его Международному дню йоги, который отмечается в мире 21 июня, и Дню молодежи, который празднуется 27 июня, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Для занятий йогой на свежем воздухе важно иметь собственный коврик или плед, а также быть в удобной спортивной одежде. Инструктор расскажет о пользе практики, проведет разминку, обучит дыхательным техникам, полезным для здоровья.