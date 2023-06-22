Врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших на Тамбовском пороховом заводе

Раненых в больнице навестил губернатор Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В результате происшествия 20 июня на Тамбовском пороховом заводе пострадали 19 человек, из которых четверо погибли на месте, а остальные были ранены. Восемь человек получили медицинскую помощь на месте. В больницы госпитализировали 7 человек, в том числе шестерых раненых – в больницу имени Архиепископа Луки Тамбова. Один из них позже скончался от травм несмотря на все старания врачей спасти ему жизнь.

В настоящее время крайне тяжелый пациент с травмой головы находится в палате реанимации. Два пациента получают лечение в отделении нейрохирургии, по одному пациенту находятся в хирургическом и ожоговом отделениях. За жизнь еще одного тяжело раненого работника борются врачи Котовской городской клинической больницы.

В правительстве Тамбовской области уверяют, что что пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Региональная система здравоохранения располагает полным арсеналом средств для оказания полноценного лечения пострадавшим.

- В случае необходимости будут проведены консультации по тактике лечения с ведущими федеральными клиниками, - говорят в пресс-службе областного правительства.