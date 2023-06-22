В Тамбовской области водитель легковушки выскочил на обочину и опрокинулся

Водитель выскочил с дороги на обочину Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 39-летний мужчина, произошла 21 июня в 7 часов 20 минут на 3 километре автодороги «Безукладовка-Каликино», на территории Токаревского района. Водитель «LADA GRANTA» нарушил правила расположения авто на проезжей части, выехал на правую по ходу движения обочину, после чего его машина опркинулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.