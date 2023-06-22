В Тамбове подросток ограбил мужчину и вымогал у него деньги

В полицию Тамбова обратился 37-летний мужчина. Он стал жертвой грабежа и вымогательства. Около магазина на улице Рылеева у него произошла ссора с подростком, который избил его и забрал у него тысячу рублей. Через некоторое время этот же подросток привел знакомых, и они стали вымогать у мужчины деньги, угрожая причинить ему вред.

- Сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Тамбову установили личность подростка – им оказался 17-летний учащийся одного из профессиональных учебных заведений областного центра. Он был опрошен в присутствии родителей. Ни подросток, ни семья на учете в органах внутренних дел не состоят, - отметили в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время полицейскими проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С семьей подростка и им самим ведется профилактическая работа.