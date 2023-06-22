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НовостиПроисшествия22 июня 2023 9:13

В Бондарском районе соседка украла у пенсионера 110 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина МАКОВЛЕВА

В полицию Бондарей поступила дополнительная информация о ранее совершенной краже денег у пенсионера в селе Керша. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 55-летняя соседка потерпевшего.

- Пенсионер из Москвы приехал в село на летний отдых. Вечером 29 мая, пригласив соседку в гости, после застолья со спиртным он отвлекся, а злоумышленница похитила барсетку с деньгами в сумме 110 тысяч рублей. Большую часть денег она потратила на личные нужды. При задержании и опросе подозреваемая дала признательные показания, - сообщают в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело о краже. Женщине придется возместить потерпевшему материальный ущерб.