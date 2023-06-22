В Тамбовской области 20-летнего парня поймали за сушкой конопли

Молодой человек готовил к употреблению дикорастущую коноплю

В лесополосе около поселка Мучкапский сотрудники уголовного розыска с поличным задержали 20-летнего молодого человека. Парня застали в шалаше за сушкой на сковороде нарванной им конопли. Наркосодержащее растение изъяли и направили на экспертизу.

- В ходе допроса полицейскими было установлено, что 20-летний парень приехал из другого города погостить у родственников, а марихуану решил нарвать и высушить для личного потребления. Проведенным исследованием установлено, что вес изъятой марихуаны составил 110 грамм, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.