Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 8:50

В Тамбовской области 20-летнего парня поймали за сушкой конопли

Молодой человек обосновался в лесополосе и заготавливал растение для себя
Марина МАКОВЛЕВА
Молодой человек готовил к употреблению дикорастущую коноплю

Молодой человек готовил к употреблению дикорастущую коноплю

В лесополосе около поселка Мучкапский сотрудники уголовного розыска с поличным задержали 20-летнего молодого человека. Парня застали в шалаше за сушкой на сковороде нарванной им конопли. Наркосодержащее растение изъяли и направили на экспертизу.

- В ходе допроса полицейскими было установлено, что 20-летний парень приехал из другого города погостить у родственников, а марихуану решил нарвать и высушить для личного потребления. Проведенным исследованием установлено, что вес изъятой марихуаны составил 110 грамм, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.