Тамбовчанин хотел поскорее сдать на права и нарвался на мошенницу

В поселке Строитель полицейские получили заявление о мошенничестве от 38-летнего местного жителя. К преступлению оказалась причастна 42-летняя тамбовчанка.

- Около года назад мужчина по совету знакомых обратился к данной женщине за помощью в получении водительских прав. Бравируя связями в ГИБДД, она пообещала за определенное вознаграждение способствовать быстрому получению прав. В марте минувшего года мужчина передал подозреваемой 110 тысяч рублей в надежде получить заветное удостоверение. Однако экзамены мужчина не смог сдать несколько раз,- рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Мужчина потребовал разъяснений у женщины. Но та постоянно переносила встречи и просила подождать. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В настоящее время устанавливаются другие пострадавшие от действий мошенницы. Деньги женщина так и не вернула. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.