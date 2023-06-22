В Тамбове появится робот-библиотекарь

Стоимость Ники - 1 млн рублей

В Центральной детской библиотеке им. С.Я. Маршака появится необычный работник. Робот Ника будет встречать посетителей на входе.

- Она может отвечать на вопросы гостей, самостоятельно перемещаться и выполнять голосовые команды. На экране сенсорного дисплея Ники расположена информация о библиотеке и книгах. Автоматизированная машина хранит в памяти до 10 тысяч лиц. Она умеет проводить экскурсии и презентации для посетителей, показывает видео, фотографирует и отправляет фото на электронную почту, - рассказали в администрации города Тамбова.

Стоимость робота вместе с программным обеспечением - 1 млн рублей.

Фото администрации города Тамбова