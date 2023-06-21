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НовостиПроисшествия21 июня 2023 15:17

В Токаревском районе автоцистерна столкнулась с "ГАЗелью": четверо погибших

Один пострадавший доставлен в больницу
Марина МАКОВЛЕВА
По предварительным данным, грузовик выскочил на встречку

По предварительным данным, грузовик выскочил на встречку

Сегодня, 21 июня, на дороге Кариан - Токаревка произошло ДТП с участием грузопассажирской «ГАЗели» и грузовика с цистерной.

- В результате происшествия погиб водитель и три пассажира «ГАЗели», один пострадавший доставлен в лечебное учреждение. По предварительным данным водитель грузовика с цистерной выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «ГАЗелью», - сообщают в прокуратуре Токаревского района.

На место происшествия выезжал прокурор района Игорь Жилкин. Ведомство контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Фото прокуратуры Токаревского района