В Тамбовской области расчистят участки рек Мошляйка и Цна

Планируется очистить более 800 м берегов реки Мошляйка

В Тамбовской области началась расчистка рек. Планируется освободить участок реки Мошляйка в селе Тулиновка протяженностью 829 метров, а также 1,8 км русла реки Цны в Тамбове.

- В настоящее время ведутся подготовительные работы по вырубке древесной растительности в береговой зоне русла реки для осуществления проезда спецтехники. Работы проходят в районе парка «Дружбы», - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области