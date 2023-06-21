Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 июня 2023 14:40

В Тамбовской области расчистят участки рек Мошляйка и Цна

Специалисты приступили к вырубке растительности для проезда спецхтехники
Марина МАКОВЛЕВА
Планируется очистить более 800 м берегов реки Мошляйка

Планируется очистить более 800 м берегов реки Мошляйка

В Тамбовской области началась расчистка рек. Планируется освободить участок реки Мошляйка в селе Тулиновка протяженностью 829 метров, а также 1,8 км русла реки Цны в Тамбове.

- В настоящее время ведутся подготовительные работы по вырубке древесной растительности в береговой зоне русла реки для осуществления проезда спецтехники. Работы проходят в районе парка «Дружбы», - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области