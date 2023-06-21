В Тамбове пустят дополнительный транспорт для участников акции «Свеча памяти»

После мероприятия участников отвезут обратно

22 июня в 4.00 утра в Тамбове пройдет акция «Свеча памяти», посвященная началу Великой Отечественной войны.

К месту проведения мероприятия - Соборной площади у Вечного огня - пустят дополнительный общественный транспорт.

Так, по информации администрации города Тамбова, автобусы пойдут по следующим маршрутам:

остановка «мкр. «Южный» (3 пятачок): Астраханская — Красноармейская — Советская — С. Разина;

остановка «Сенько» по ул. Сенько: Сенько — Гастелло — Октябрьская — Пролетарская — Интернациональная — Советская — С. Разина;

остановка «Спортивный комплекс» по ул. Мичуринской: Мичуринская — б. Энтузиастов — Советская — Парк культуры.

Автобусы будут поданы на конечные остановки в 3.15 утра, после завершения мероприятия участников развезут по тем же маршрутам.

Фото администрации города Тамбова