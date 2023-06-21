На Рассказовском шоссе Тамбова ВАЗ протаранил иномарку, которая остановилась для разворота

Пострадавшие не нуждались в госпитализации Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое взрослых и двое детей, произошла 20 июня в 19 часов 8 минут на Рассказовском шоссе города Тамбова, напротив дома №123 «СНТ Строитель». 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21120» столкнулся с автомобилем «HYUNDAI CRETA», который остановился для разворота там, где это разрешено.

- В результате ДТП пострадали дети 8 и 14 лет, находившиеся в «HYUNDAI CRETA», их доставили, но госпитализировать не стали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя автомобиля «ВАЗ 21120» и его 30-летнюю пассажирку с различными травмами на автомобиле скорой помощи доставили в больницу им. Архиепископа Луки и после осмотра отпустили домой.