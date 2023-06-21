В Тамбове пройдут отключения света

22 июня в Тамбове будут проводиться ремонтные работы на электросетях. Поэтому будет временно прекращено электроснабжение по ряду адресов.

В связи с наладкой релейной защиты в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30:

- пр. Яблоневый, д. 4-18;

- ул. Гвардейская, д. 38-46;

- пр. Медовый, д. 4-12.

В связи с ремонтом на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- ул. М.Горького, д. 57-63;

- пр. Интернациональный, д. 8-12.

В связи с ремонтом воздушной линии ВЛ-6 кВ с 10.00 до 13.00:

- ул. Прохладная, д. 1;

- ул. Андреевская, д. 1Б;

- СНТ в районе д. Перикса.