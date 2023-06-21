В аварии на севере Тамбова получила травмы годовалая девочка

В иномарке пострадали двое Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали женщина и маленький ребенок, произошла в 18 часов 10 минут в районе дома № 71 по ул. Гиляровского Тамбова. 27-летняя водитель автомобиля «PEUGEOT-107» выезжая со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток не предоставила преимущество в движении и столкнулась с двигавшимся по главной дороге «ВАЗ-21102» под управлением 23-летнего начинающего водителя. Мужчина получил права 28 дней назад.

- В результате ДТП годовалую пассажирку иномарки доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, от тяжелых травм девочку уберегло детское кресло, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Позднее еще одна 48-летняя пассажирка «PEUGEOT-107» самостоятельно обратилась за медицинской помощью в клиническую больницу имени Архиепископа Луки.