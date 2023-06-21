Тамбовчанин расправился с племянницей, которая попрекнула его едой

38-летняя женщина погибла от единственного удара Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбовской области заключили под стражу 57-летнего жителя Кирсановского района, которого подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

2 июня этого года в одном из домов села Большая Уваровщина Кирсановского района обнаружили тело 38-летней хозяйки дома. По версии следствия, накануне дома у погибшей были гости, в том числе ее дядя. Во время застолья женщина упрекнула родственника в том, что он часто приходит к ней и фактически питается за ее счет. Разозлившись на племянницу, мужчина со всей силы ударил ее рукой по голове и ушел. На следующий день утром женщину мертвой обнаружил ее сожитель.

- В рамках расследования уголовного дела продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.