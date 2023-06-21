Жителя Армении отправят из Тамбовской области на родину по решению суда

В Первомайском районном суде рассмотрели дело гражданин республики Армения, который нарушил миграционное законодательство. Известно, что 19 июня этого года на автодороге Р-22 «Каспий» на стационарном посту ДПС при проверке выяснилось, что мужчина находится на территории Российской Федерации без разрешительных документов. В суде нарушитель пояснил, что приехал в Россию в 2020 году, чтобы найти себе работу, однако документы надлежащим образом не оформил. Вину он признал, в содеянном раскаялся.

- Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 рублей с принудительным выдворением за пределы РФ с содержанием в центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по г. Тамбову с установлением срока пребывания иностранного гражданина в указанном учреждении на 2 месяца, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Постановление не вступило в законную силу.