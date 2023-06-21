В Тамбове обновляют дорожную разметку

Второй этап работ предстоит перед началом учебного года

Накануне в Тамбове обновили дорожную разметку на Моршанском шоссе, улицах К. Маркса, Маяковского, Степной. Всего за сезон нанесено 40 тысяч кв. м разметки. Работы выполнены на 60 %.

На основных магистралях города наносится разметка из термопластика, которую используют для осевых, краевых, разделительных линий и других элементов. На пешеходных переходах, как правило, применятся холодный пластик, в остальных случаях - нитрокраска.

- Работы ведутся по утвержденному графику, где прописана очередность дорог. Сначала идут центральные улицы и ключевые магистрали города и затем по убывающей, - пояснили в администрации города Тамбова.

Завершить работы планируется к концу июля. Второй этап обновления разметки начнется в преддверии нового учебного года.

Фото администрации города Тамбова