В Токаревке обнаружена плантация конопли

Сотрудники наркоконтроля выявили факт незаконного культивирования конопли в Токаревке. У 41-летнего местного жителя дома на улице Калинина обнаружили 356 растений конопли. Хозяин вырастил их для изготовления наркотиков. Плоды его трудов направлены на экспертизу.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. Тамбовчанину грозит штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.