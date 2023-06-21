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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:20

В Токаревке обнаружена плантация конопли

У местного жителя изъяли 356 кустов наркосодержащего растения
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники наркоконтроля выявили факт незаконного культивирования конопли в Токаревке. У 41-летнего местного жителя дома на улице Калинина обнаружили 356 растений конопли. Хозяин вырастил их для изготовления наркотиков. Плоды его трудов направлены на экспертизу.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение. Тамбовчанину грозит штраф до 300 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.