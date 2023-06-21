В Тамбове на ул. Красный накрыли игровой клуб

В помещении проводили азартные игры Фото: УМВД России по Тамбовской области

В полицию Тамбова поступила информация о том, что на ул. Красной областного центра в одном из помещений проводятся азартные игры. При проверке эти данные подтвердились. Вечером 20 июня оперативники приехали по указанному адресу. В помещении находилась 25-летняя администратор, которая и организовала незаконную деятельность. Оперативники изъяли 12 мониторов и системных блоков, роутер, а также 6800 рублей.

- Женщину доставили в отдел полиции для дачи показаний, в содеянном она созналась, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.