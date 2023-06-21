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НовостиПроисшествия21 июня 2023 8:00

В Тамбове на Пролетарской Газель сбила подростков на самокате

Ребята внезапно выехали перед движущимся автомобилем
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
После аварии водитель скрылся с места

После аварии водитель скрылся с места

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое подростков, произошла в 17 часов 40 минут в районе д.107 по ул. Пролетарская города Тамбова. 48-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3302» наехал на элетросамокат «KUGOO M4» под управлением несовершеннолетнего, который пересекал проезжую часть дороги слева направо относительно движения машины. После ДТП водитель с места происшествия скрылся, но его вскоре нашли.

- 14-летний водитель электросамоката и его 13-летний пассажир получили многочисленные травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи их доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу. Ребят госпитализировали. По предварительным данным, родители подростков знали о том, что их дети катаются на электросамокате и, тем не менее, не предупредили их выезд на проезжую часть дороги, что и привело к трагедии.