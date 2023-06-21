Житель Первомайского района пожаловался на отсутствие дорожных знаков

Теперь неровность видно издалека

По поручению прокурора Тамбовской области Александра Гулягина прокуратура Первомайского района провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о бездействии муниципалитета при организации дорожной инфраструктуры.

- Оборудованная на автомобильной дороге районного значения искусственная неровность не была оснащена необходимыми дорожными знаками и разметкой, тем самым представляла опасность для участников дорожного движения, - пояснили в прокуратуре Первомайского района.

Главе местной администрации было внесено представление. В результате необходимые знаки и разметка на дороге появились.

Фото прокуратуры Первомайского района