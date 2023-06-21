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НовостиОбщество21 июня 2023 7:40

Житель Первомайского района пожаловался на отсутствие дорожных знаков

После вмешательства прокуратуры знаки и разметка на месте появились
Марина МАКОВЛЕВА
Теперь неровность видно издалека

Теперь неровность видно издалека

По поручению прокурора Тамбовской области Александра Гулягина прокуратура Первомайского района провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о бездействии муниципалитета при организации дорожной инфраструктуры.

- Оборудованная на автомобильной дороге районного значения искусственная неровность не была оснащена необходимыми дорожными знаками и разметкой, тем самым представляла опасность для участников дорожного движения, - пояснили в прокуратуре Первомайского района.

Главе местной администрации было внесено представление. В результате необходимые знаки и разметка на дороге появились.

Фото прокуратуры Первомайского района