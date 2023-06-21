После пьяной ссоры тамбовчанин поджег дом знакомого

В дежурную часть полиции Тамбова поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Лермонтовской. Сотрудники следственно-оперативной группы выявили признаки поджога. Имущество потерпевшего было частично уничтожено огнем. Как выяснилось, накануне у него произошла ссора со знакомым.

- Предварительно установлено, что после совместного распития спиртных напитков злоумышленник подверг избиению потерпевшего. Затем используя обнаруженный им на территории домовладения потерпевшего в пластиковой канистре бензин, облил им стены дома и поджег его. Убедившись, что огонь уверенно распространяется по деревянным конструкциям, он поспешил скрыться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Тамбову.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Виновному может грозить до 5 лет лишения свободы.