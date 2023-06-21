Тамбовчанин задолжал своему ребенку более 700 тысяч рублей алиментов

Исполнительное производство о взыскании алиментов с 49-летнего тамбовчанина находится на исполнении в Ленинском районном отделении судебных приставов. По решению суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать на содержание ребенка 1/4 часть ото всех видов дохода, но от родительских обязанностей отец уклонялся.

- Судебные приставы трижды привлекали должника к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, в результате чего суд назначил мужчине в общей сложности 70 часов обязательных работ. Кроме того, должник привлекался и к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, но это не побудило его погасить задолженность, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Мужчина вступил в наследство и стал собственником 4-комнатной квартиры. Узнав об этом, сотрудник ведомства вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Тамбовчанину все же пришлось найти 782 тысячи рублей и погасить задолженность в полном объеме.