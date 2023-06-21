В больнице умер пятый пострадавший при взрыве на Тамбовском пороховом заводе

Жертвами взрыва стали уже 5 человек Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП, которое произошло 20 июня на Тамбовском пороховом заводе, расположенном в Котовске. В этот день в 14 часов 10 минут в цехе №3 раздался взрыв, а потом началось возгорание, по данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, его площадь составила 1 кв. м.

Предварительной причиной взрыва называют человеческий фактор. В здании работали сотрудники подрядной организации, которые занимались ремонтом. На месте скончались четверо рабочих, вечером в СУ СКР по региону сообщили о том, что в больнице скончался пятый рабочий. Данные по пострадавшим еще устанавливаются.

- По факту гибели людей возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), - сообщили в СУ СКР по региону.